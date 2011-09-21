Menu
Revenge All seasons
Revenge
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
ABC
Series rating
7.8
Rate
10
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Revenge"
Season 1
22 episodes
21 September 2011 - 23 May 2012
Season 2
22 episodes
30 September 2012 - 12 May 2013
Season 3
22 episodes
29 September 2013 - 11 May 2014
Season 4
23 episodes
28 September 2014 - 10 May 2015
