Seasons
The Sniffer All seasons
Нюхач
16+
Production year
2013
Country
Ukraine
Episode duration
52 minutes
TV channel
ICTV
Series rating
8.3
12
votes
7.2
IMDb
All seasons of "The Sniffer"
Season 1
8 episodes
11 November 2013 - 14 November 2013
Season 2
8 episodes
5 October 2015 - 8 October 2015
Season 3
8 episodes
2 October 2017 - 5 October 2017
Season 4
8 episodes
16 December 2019 - 19 December 2019
