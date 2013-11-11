Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The Sniffer poster
Kinoafisha TV Shows The Sniffer Seasons

The Sniffer All seasons

Нюхач 16+
Production year 2013
Country Ukraine
Episode duration 52 minutes
TV channel ICTV

Series rating

8.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Write review
All seasons of "The Sniffer"
The Sniffer - Season 1 Season 1
8 episodes 11 November 2013 - 14 November 2013
 
The Sniffer - Season 2 Season 2
8 episodes 5 October 2015 - 8 October 2015
 
The Sniffer - Season 3 Season 3
8 episodes 2 October 2017 - 5 October 2017
 
The Sniffer - Season 4 Season 4
8 episodes 16 December 2019 - 19 December 2019
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more