Heels Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Heels

  • Atlanta, Georgia, USA
  • Georgia, USA
  • Cumming, Georgia, USA

Iconic scenes & Locations

location
Palmetto, Georgia, USA
Filming Dates

  • 3 February 2020
  • 14 September 2020 - 10 April 2021
