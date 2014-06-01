Menu
Halt and Catch Fire All seasons
Halt and Catch Fire
16+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
AMC
Series rating
6.7
Rate
10
votes
8.4
IMDb
All seasons of "Halt and Catch Fire"
Season 1
10 episodes
1 June 2014 - 3 August 2014
Season 2
10 episodes
31 May 2015 - 2 August 2015
Season 3
10 episodes
23 August 2016 - 11 October 2016
Season 4
10 episodes
19 August 2017 - 14 October 2017
