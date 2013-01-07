В 1 сезоне сериала «Красавчик по соседству» симпатичная Док-ми нечасто выходит из дома. Она сидит за ноутбуком сутками напролет, а в свободное время следит за молодым человеком, который живет в доме по соседству. Док-ми известно, что он работает доктором. Однажды в его квартире появляется обаятельный и предприимчивый парень, который является братом хозяина квартиры. Он видит девушку, которая следит за ними, и бесцеремонно вторгается в жизнь затворницы, не сомневаясь, что соседка влюблена именно в него. Вместе со своими приятелями-красавцами он решает вытащить Док-ми из дома. Девушка делает все, чтобы воспротивиться переменам...