Flower Boy Next Door season 1 watch online

Flower Boy Next Door

Iutjip kkotminam 16+
Season premiere 7 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Flower Boy Next Door" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красавчик по соседству» симпатичная Док-ми нечасто выходит из дома. Она сидит за ноутбуком сутками напролет, а в свободное время следит за молодым человеком, который живет в доме по соседству. Док-ми известно, что он работает доктором. Однажды в его квартире появляется обаятельный и предприимчивый парень, который является братом хозяина квартиры. Он видит девушку, которая следит за ними, и бесцеремонно вторгается в жизнь затворницы, не сомневаясь, что соседка влюблена именно в него. Вместе со своими приятелями-красавцами он решает вытащить Док-ми из дома. Девушка делает все, чтобы воспротивиться переменам...

7.1 IMDb
"Flower Boy Next Door" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
I steal peeks at him everyday
Season 1 Episode 1
7 January 2013
Just leave me alone! Please!!
Season 1 Episode 2
8 January 2013
First love hurts and unrequited love is sad
Season 1 Episode 3
14 January 2013
No such thing as kind lies or white lies?
Season 1 Episode 4
15 January 2013
I make up 100 reasons to meet you by chance
Season 1 Episode 5
21 January 2013
The related keywords for ‘meeting’ are ‘fate’ and ‘ill-fated’
Season 1 Episode 6
22 January 2013
Pride and prejudice and misunderstanding
Season 1 Episode 7
28 January 2013
There’s a hazardous tunnel zone ahead
Season 1 Episode 8
29 January 2013
I love you as much as I know you, I know you as much as I love you
Season 1 Episode 9
4 February 2013
If you want to know the enemy, don’t look with my eyes, but hers!
Season 1 Episode 10
5 February 2013
Can I return to the me of the past?
Season 1 Episode 11
11 February 2013
The wind blows. I like you.
Season 1 Episode 12
12 February 2013
Should I dream a new dream?
Season 1 Episode 13
18 February 2013
Love is to see different maps at times
Season 1 Episode 14
19 February 2013
Sometimes Love Wants a Long Road
Season 1 Episode 15
25 February 2013
Love thy neighbor (Final).
Season 1 Episode 16
26 February 2013
