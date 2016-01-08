Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Boku dake ga inai machi
Seasons
Boku dake ga inai machi All seasons
ERASED
12+
Production year
2016
Country
Japan
Episode duration
30 minutes
TV channel
Fuji TV
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "Boku dake ga inai machi"
Season 1
12 episodes
8 January 2016 - 25 March 2016
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree