Bones All seasons
Bones
16+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Fox
Series rating
8.0
Rate
11
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Bones"
Season 1
22 episodes
13 September 2005 - 17 May 2006
Season 2
21 episodes
30 August 2006 - 16 May 2007
Season 3
15 episodes
25 September 2007 - 19 May 2008
Season 4
26 episodes
3 September 2008 - 14 May 2009
Season 5
22 episodes
17 September 2009 - 20 May 2010
Season 6
23 episodes
23 September 2010 - 19 May 2011
Season 7
13 episodes
3 November 2011 - 14 May 2012
Season 8
24 episodes
17 September 2012 - 29 April 2013
Season 9
24 episodes
16 September 2013 - 19 May 2014
Season 10
22 episodes
25 September 2014 - 11 June 2015
Season 11
22 episodes
1 October 2015 - 21 July 2016
Season 12
12 episodes
3 January 2017 - 28 March 2017
