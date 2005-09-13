Menu
Bones poster
Bones 16+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel Fox

8.0
7.8 IMDb
All seasons of "Bones"
Bones - Season 1 Season 1
22 episodes 13 September 2005 - 17 May 2006
 
Bones - Season 2 Season 2
21 episodes 30 August 2006 - 16 May 2007
 
Bones - Season 3 Season 3
15 episodes 25 September 2007 - 19 May 2008
 
Bones - Season 4 Season 4
26 episodes 3 September 2008 - 14 May 2009
 
Bones - Season 5 Season 5
22 episodes 17 September 2009 - 20 May 2010
 
Bones - Season 6 Season 6
23 episodes 23 September 2010 - 19 May 2011
 
Bones - Season 7 Season 7
13 episodes 3 November 2011 - 14 May 2012
 
Bones - Season 8 Season 8
24 episodes 17 September 2012 - 29 April 2013
 
Bones - Season 9 Season 9
24 episodes 16 September 2013 - 19 May 2014
 
Bones - Season 10 Season 10
22 episodes 25 September 2014 - 11 June 2015
 
Bones - Season 11 Season 11
22 episodes 1 October 2015 - 21 July 2016
 
Bones - Season 12 Season 12
12 episodes 3 January 2017 - 28 March 2017
 
