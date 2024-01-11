В 1-м сезоне сериала «Суп из костей» события разворачиваются в Южной Индии. В центре сюжета оказывается Свати Шетти — начинающий, но не самый талантливый домашний повар. Женщина сталкивается с убийством и сговаривается заменить своего супруга Прабхакара любовником Умешем. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда в дело вмешивается местный инспектор. Свати Шетти вместе с ее любовником приходится приложить немало усилий, чтобы замести следы и сбить с толку пронырливого сотрудника правоохранительных органов. Главных героев ждет немало захватывающих приключений и серьезных испытаний.