Killer Soup 2024, season 1

Killer Soup
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Killer Soup" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Суп из костей» события разворачиваются в Южной Индии. В центре сюжета оказывается Свати Шетти — начинающий, но не самый талантливый домашний повар. Женщина сталкивается с убийством и сговаривается заменить своего супруга Прабхакара любовником Умешем. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда в дело вмешивается местный инспектор. Свати Шетти вместе с ее любовником приходится приложить немало усилий, чтобы замести следы и сбить с толку пронырливого сотрудника правоохранительных органов. Главных героев ждет немало захватывающих приключений и серьезных испытаний. 

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 January 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 January 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 January 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 January 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 January 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 January 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 January 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 January 2024
