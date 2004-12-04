Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Grave 2004 - 2005, season 1

Grave season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Grave Seasons Season 1
Graven
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 December 2004
Production year 2004
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Grave" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Могила» действие происходит в наше время в поселке Мюнкарад на юге Швеции. Эта область славится богатой историей и обширным культурным слоем, поэтому в любое время года в этом поселении трудятся археологи. Однажды они обнаруживают загадочное массовое захоронение с костями пяти человек. Но исследования показывают, что останки принадлежат не людям древности, а куда более современным жертвам убийства. Сеге Люнг работает в отделе криминальных расследований Стокгольма. Ему поручают собрать команду из пяти лучших сотрудников полиции и отправиться для ведения дела в Мюнкарад.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Grave List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 December 2004
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 December 2004
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 December 2004
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 December 2004
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 January 2005
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 January 2005
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 January 2005
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 January 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more