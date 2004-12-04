В 1-м сезоне сериала «Могила» действие происходит в наше время в поселке Мюнкарад на юге Швеции. Эта область славится богатой историей и обширным культурным слоем, поэтому в любое время года в этом поселении трудятся археологи. Однажды они обнаруживают загадочное массовое захоронение с костями пяти человек. Но исследования показывают, что останки принадлежат не людям древности, а куда более современным жертвам убийства. Сеге Люнг работает в отделе криминальных расследований Стокгольма. Ему поручают собрать команду из пяти лучших сотрудников полиции и отправиться для ведения дела в Мюнкарад.