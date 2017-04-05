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Boruto: Naruto Next Generations 2017, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Boruto: Naruto Next Generations
Seasons
Season 1
Boruto: Naruto Next Generations
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 April 2017
Production year
2017
Number of episodes
293
Runtime
146 hours 30 minutes
Series rating
6.2
Rate
12
votes
6.3
IMDb
Boruto: Naruto Next Generations List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 8
Season 2017
Season 2018
Season 2019
Season 2020
Season 2021
Season 2022
Season 2023
Boruto Uzumaki!
Season 1
Episode 1
5 April 2017
The Hokage's Son!
Season 1
Episode 2
12 April 2017
Metal Lee Goes Wild!
Season 1
Episode 3
19 April 2017
A Ninjutsu Battle of the Sexes!
Season 1
Episode 4
26 April 2017
The Mysterious Transfer Student!
Season 1
Episode 5
3 May 2017
The Final Lesson!
Season 1
Episode 6
10 May 2017
Love and Potato Chips!
Season 1
Episode 7
17 May 2017
The Dream's Revelation!
Season 1
Episode 8
24 May 2017
Proof of Oneself!
Season 1
Episode 9
31 May 2017
The Ghost Incident: The Investigation Begins!
Season 1
Episode 10
7 June 2017
The Shadow of the Mastermind
Season 1
Episode 11
14 June 2017
Boruto and Mitsuki
Season 1
Episode 12
21 June 2017
The Demon Beast Appears!
Season 1
Episode 13
28 June 2017
The Path That Boruto Can See
Season 1
Episode 14
5 July 2017
A New Path
Season 1
Episode 15
12 July 2017
Crisis: The Threat of Failing!
Season 1
Episode 16
19 July 2017
Run, Sarada!
Season 1
Episode 17
26 July 2017
A Day in the Life of the Uzumaki Family
Season 1
Episode 18
2 August 2017
Sarada Uchiha
Season 1
Episode 19
9 August 2017
The Boy with the Sharingan
Season 1
Episode 20
16 August 2017
Sasuke and Sarada
Season 1
Episode 21
23 August 2017
Connected Feelings
Season 1
Episode 22
30 August 2017
Bonds Come in All Shapes
Season 1
Episode 23
6 September 2017
Boruto and Sarada
Season 1
Episode 24
13 September 2017
The Turbulent Field Trip!!
Season 1
Episode 25
20 September 2017
The Mizukage's Successor
Season 1
Episode 26
27 September 2017
A Shinobi Battle of Friendship
Season 1
Episode 27
4 October 2017
A Declaration of War
Season 1
Episode 28
11 October 2017
The New Seven Ninja Swordsmen!!
Season 1
Episode 29
18 October 2017
The Sharingan VS The Lighting Blade, Kiba the Fang!
Season 1
Episode 30
25 October 2017
Boruto and Kagura
Season 1
Episode 31
1 November 2017
The Quest for Souvenirs!
Season 1
Episode 32
8 November 2017
The Super Beast Scroll Slump!!
Season 1
Episode 33
15 November 2017
The Night of the Shooting Stars
Season 1
Episode 34
22 November 2017
The Parent-Teacher Conference!!
Season 1
Episode 35
29 November 2017
The Graduation Exam Begins!
Season 1
Episode 36
6 December 2017
A Shinobi's Resolve!
Season 1
Episode 37
13 December 2017
Formation of the Three Man Squad?
Season 1
Episode 38
20 December 2017
The Path Lit by the Full Moon
Season 1
Episode 39
27 December 2017
Team 7: The First Mission!!
Season 1
Episode 40
10 January 2018
Strength in Unity
Season 1
Episode 41
17 January 2018
A Ninja's Job!
Season 1
Episode 42
24 January 2018
The Byakuya Gang Surfaces!!
Season 1
Episode 43
31 January 2018
Shikadai's Doubts
Season 1
Episode 44
7 February 2018
Memories from the Day of Snow
Season 1
Episode 45
14 February 2018
Go! The Crest of Night Strategy
Season 1
Episode 46
21 February 2018
The Figure I Want to Be
Season 1
Episode 47
28 February 2018
The Genin Documentary!
Season 1
Episode 48
7 March 2018
Wasabi and Namida
Season 1
Episode 49
14 March 2018
The Chunin Exams: The Recommendation Meeting
Season 1
Episode 50
21 March 2018
Boruto's Birthday
Season 1
Episode 51
28 March 2018
Sasuke's Shadow
Season 1
Episode 52
4 April 2018
Himawari's Birthday
Season 1
Episode 53
11 April 2018
Sasuke and Boruto
Season 1
Episode 54
18 April 2018
The Scientific Ninja Tool!
Season 1
Episode 55
25 April 2018
Rivals, Gather!!
Season 1
Episode 56
3 May 2018
The Reason I Can't Lose
Season 1
Episode 57
10 May 2018
The Tournament Begins!!
Season 1
Episode 58
17 May 2018
Boruto VS Shikadai
Season 1
Episode 59
24 May 2018
The Hidden Leaf VS The Hidden Sand
Season 1
Episode 60
31 May 2018
The Iron Sand User: Shinki
Season 1
Episode 61
7 June 2018
The Ōtsutsuki Invasion
Season 1
Episode 62
14 June 2018
Sasuke's Secret Weapon
Season 1
Episode 63
28 June 2018
Rescuing Naruto!
Season 1
Episode 64
5 July 2018
Father and Child
Season 1
Episode 65
19 July 2018
My Story...!!
Season 1
Episode 66
26 July 2018
Super Chocho Butterfly Mode!!
Season 1
Episode 67
2 August 2018
Super Chocho Kiss Mode!!
Season 1
Episode 68
9 August 2018
Super Chocho Love Upheaval!!
Season 1
Episode 69
16 August 2018
The Other Side of Anxiety
Season 1
Episode 70
23 August 2018
The Hardest Rock in the World
Season 1
Episode 71
30 August 2018
Mitsuki's Will
Season 1
Episode 72
6 September 2018
The Other Side of the Moon
Season 1
Episode 73
13 September 2018
The Enemy, Ino-Shika-Cho!
Season 1
Episode 74
20 September 2018
The Trials of Ryuchi Cave
Season 1
Episode 75
20 September 2018
Incurring Wrath
Season 1
Episode 76
7 October 2018
A Fierce Enemy, Garaga's Ferocious Attack!
Season 1
Episode 77
14 October 2018
Everyone's Motives
Season 1
Episode 78
21 October 2018
Reunion with Mitsuki
Season 1
Episode 79
28 October 2018
Mitsuki's Friend
Season 1
Episode 80
4 November 2018
Boruto's Wish
Season 1
Episode 81
11 November 2018
Infiltrating the Hidden Stone Village!!
Season 1
Episode 82
18 November 2018
Ohnoki's Justice
Season 1
Episode 83
25 November 2018
Ohnoki's Thoughts, Ku's Thoughts
Season 1
Episode 84
2 December 2018
The Heart Stone
Season 1
Episode 85
9 December 2018
Kozuchi's Will
Season 1
Episode 86
16 December 2018
The Sensation of Living
Season 1
Episode 87
23 December 2018
Clash, Kokuyou!!
Season 1
Episode 88
6 January 2019
A Piercing Heart
Season 1
Episode 89
13 January 2019
Mitsuki and Sekiei
Season 1
Episode 90
20 January 2019
Ohnoki's Will
Season 1
Episode 91
27 January 2019
A New Ordinary
Season 1
Episode 92
3 February 2019
Parent and Child Day
Season 1
Episode 93
10 February 2019
A Heaping Helping! The Eating Contest!
Season 1
Episode 94
17 February 2019
Tactics for Getting Along with Your Daughter
Season 1
Episode 95
24 February 2019
Blood, Sweat and Tears
Season 1
Episode 96
3 March 2019
Shikadai's Decision
Season 1
Episode 97
10 March 2019
The Cursed Forest
Season 1
Episode 98
17 March 2019
Jugo and the Cursed Mark
Season 1
Episode 99
24 March 2019
The Predestined Path
Season 1
Episode 100
31 March 2019
Jugo's Reinforcements
Season 1
Episode 101
7 April 2019
Melee!
Season 1
Episode 102
14 April 2019
Migration Season
Season 1
Episode 103
21 April 2019
The Little Roommate
Season 1
Episode 104
28 April 2019
A Wound on the Heart
Season 1
Episode 105
5 May 2019
The Steam Ninja Scrolls: The S-Rank Mission!!
Season 1
Episode 106
12 May 2019
The Steam Ninja Scrolls: The Dog and Cat War!
Season 1
Episode 107
19 May 2019
The Steam Ninja Scrolls: The Haunted Inn!!
Season 1
Episode 108
26 May 2019
The Steam Ninja Scrolls: Potato Chips and the Giant Boulder!!
Season 1
Episode 109
2 June 2019
The Steam Ninja Scrolls: The Resurrection Hot Springs!!
Season 1
Episode 110
9 June 2019
The Steam Ninja Scrolls: Mirai's King!
Season 1
Episode 111
16 June 2019
The Chuunin Selection Conference
Season 1
Episode 112
23 June 2019
The Qualities of a Captain
Season 1
Episode 113
30 June 2019
Cards Proxy War!!
Season 1
Episode 114
7 July 2019
Team 25
Season 1
Episode 115
14 July 2019
Konohamaru and Remon
Season 1
Episode 116
21 July 2019
Remon's Secret
Season 1
Episode 117
28 July 2019
Something That Steals Memories
Season 1
Episode 118
4 August 2019
Konohamaru's Ninja Way
Season 1
Episode 119
11 August 2019
With Sasuke as the Goal
Season 1
Episode 120
18 August 2019
The Entrusted Mission: Protect the One Tails!
Season 1
Episode 121
25 August 2019
The Puppet Battle!!
Season 1
Episode 122
1 September 2019
Urashiki Returns!!
Season 1
Episode 123
8 September 2019
Decision Time
Season 1
Episode 124
15 September 2019
Boruto and Shinki
Season 1
Episode 125
22 September 2019
Shukaku's Trick
Season 1
Episode 126
29 September 2019
Make-out Tactics!
Season 1
Episode 127
6 October 2019
Urashiki's Target!
Season 1
Episode 128
13 October 2019
The Village Hidden in the Leaves
Season 1
Episode 129
20 October 2019
Genin, Assemble!!
Season 1
Episode 130
27 October 2019
The Power of the Nine Tails
Season 1
Episode 131
3 November 2019
Jiraiya's Assignment
Season 1
Episode 132
10 November 2019
A Village Without Sasuke
Season 1
Episode 133
24 November 2019
The Power to See the Future
Season 1
Episode 134
1 December 2019
The Last Battle: Urashiki
Season 1
Episode 135
8 December 2019
Crossing Time!
Season 1
Episode 136
15 December 2019
The Samurai Exchange Student
Season 1
Episode 137
22 December 2019
Hiashi's Birthday
Season 1
Episode 138
29 December 2019
The Terror! Enko Onikuma!
Season 1
Episode 139
12 January 2020
The Mind Jutsu That Lost to Potato Chips
Season 1
Episode 140
19 January 2020
The Shinobi Prison: Hozuki Castle
Season 1
Episode 141
26 January 2020
A Test of Willpower
Season 1
Episode 142
2 February 2020
The Criminal Targeting Kokuri
Season 1
Episode 143
9 February 2020
Kokuri's Secret
Season 1
Episode 144
16 February 2020
Breaking Out of Hozuki Castle
Season 1
Episode 145
23 February 2020
Executing the Prison Break
Season 1
Episode 146
1 March 2020
The Fateful Moonlit Battle
Season 1
Episode 147
8 March 2020
A New Mission!!
Season 1
Episode 148
15 March 2020
Friends!!
Season 1
Episode 149
22 March 2020
The Value of a Hidden Ace
Season 1
Episode 150
29 March 2020
Boruto and Tento
Season 1
Episode 151
5 April 2020
Developing One's Medical Ninjutsu
Season 1
Episode 152
12 April 2020
Harmony in Gold
Season 1
Episode 153
19 April 2020
Himawari's Ninja Trial Session!!
Season 1
Episode 154
26 April 2020
Mitsuki's Rainy Day
Season 1
Episode 155
5 July 2020
I Can't Stay in my Slim Form
Season 1
Episode 156
12 July 2020
Kara's Footprints
Season 1
Episode 157
19 July 2020
The Man Who Disappeared
Season 1
Episode 158
26 July 2020
The Hashirama Cell
Season 1
Episode 159
2 August 2020
To The Land of Silence
Season 1
Episode 160
9 August 2020
The Castle of Nightmares
Season 1
Episode 161
16 August 2020
Escaping the Tightening Net
Season 1
Episode 162
23 August 2020
The Pursuers
Season 1
Episode 163
30 August 2020
The Forbidden Jutsu of Death
Season 1
Episode 164
6 September 2020
The Quadruplets' Duty
Season 1
Episode 165
13 September 2020
Death Match
Season 1
Episode 166
20 September 2020
Their Decision
Season 1
Episode 167
27 September 2020
Training Begins!
Season 1
Episode 168
4 October 2020
A Joint Mission with the Sand
Season 1
Episode 169
11 October 2020
A New Rasengan
Season 1
Episode 170
18 October 2020
The Results of Training
Season 1
Episode 171
25 October 2020
A Signature of Fear
Season 1
Episode 172
1 November 2020
The Secret Behind the Underground Room
Season 1
Episode 173
8 November 2020
The Revival of the Divine Tree
Season 1
Episode 174
15 November 2020
Beyond the Limits!
Season 1
Episode 175
22 November 2020
Blockade the A-Un Gate!
Season 1
Episode 176
29 November 2020
The Iron Wall's Sensing System
Season 1
Episode 177
6 December 2020
Our Fathers' Example
Season 1
Episode 178
13 December 2020
Victor's Scheme
Season 1
Episode 179
20 December 2020
The Assassin, Mugino
Season 1
Episode 180
27 December 2020
The Vessel
Season 1
Episode 181
10 January 2021
Ao
Season 1
Episode 182
17 January 2021
The Hand
Season 1
Episode 183
24 January 2021
Puppets
Season 1
Episode 184
31 January 2021
Tools
Season 1
Episode 185
7 February 2021
How You Use It
Season 1
Episode 186
14 February 2021
Karma
Season 1
Episode 187
21 February 2021
The Awakening
Season 1
Episode 188
28 February 2021
Resonance
Season 1
Episode 189
7 March 2021
Escape
Season 1
Episode 190
14 March 2021
A Stray Dog
Season 1
Episode 191
21 March 2021
The Past
Season 1
Episode 192
28 March 2021
Coexistence
Season 1
Episode 193
4 April 2021
The Uzumaki Household
Season 1
Episode 194
11 April 2021
A Vase
Season 1
Episode 195
18 April 2021
A Binding Force
Season 1
Episode 196
25 April 2021
Delta
Season 1
Episode 197
2 May 2021
Monsters
Season 1
Episode 198
9 May 2021
Overload
Season 1
Episode 199
16 May 2021
Apprentice
Season 1
Episode 200
23 May 2021
Empty Tears
Season 1
Episode 201
30 May 2021
The Cult
Season 1
Episode 202
6 June 2021
Surprise Attack...!!
Season 1
Episode 203
13 June 2021
He's Bad News
Season 1
Episode 204
20 June 2021
Proof
Season 1
Episode 205
27 June 2021
The New Team Seven
Season 1
Episode 206
4 July 2021
Regeneration
Season 1
Episode 207
11 July 2021
Momoshiki Manifestation
Season 1
Episode 208
18 July 2021
The Outcast
Season 1
Episode 209
1 August 2021
Clues to Kara
Season 1
Episode 210
8 August 2021
The Chase
Season 1
Episode 211
15 August 2021
Amado's Defection
Season 1
Episode 212
22 August 2021
True Identity
Season 1
Episode 213
29 August 2021
Predestined Fate
Season 1
Episode 214
5 September 2021
Prepared
Season 1
Episode 215
12 September 2021
Sacrifice
Season 1
Episode 216
19 September 2021
Decision
Season 1
Episode 217
26 September 2021
Partner
Season 1
Episode 218
3 October 2021
Return
Season 1
Episode 219
10 October 2021
Remaining Time
Season 1
Episode 220
17 October 2021
The Chunin Exams Resume
Season 1
Episode 221
24 October 2021
The Night Before The Final Round
Season 1
Episode 222
31 October 2021
Inojin vs. Houki
Season 1
Episode 223
7 November 2021
The Legend of the Monster Cat
Season 1
Episode 224
14 November 2021
Showdown Between Best Friends
Season 1
Episode 225
21 November 2021
Samurai vs. Science
Season 1
Episode 226
28 November 2021
Team 7's Last Mission?!
Season 1
Episode 227
5 December 2021
Kawaki, the Path to Shinobi
Season 1
Episode 228
12 December 2021
Order Violation
Season 1
Episode 229
19 December 2021
A Wish
Season 1
Episode 230
26 December 2021
The Rusty Sword
Season 1
Episode 231
9 January 2022
Captain Denki's First Mission
Season 1
Episode 232
16 January 2022
The New Team 7 Jumps Into Action
Season 1
Episode 233
23 January 2022
The Unleashed Villain
Season 1
Episode 234
30 January 2022
Infiltrating Dotou Island
Season 1
Episode 235
6 February 2022
Cut and Run
Season 1
Episode 236
13 February 2022
The Mobile Fortress
Season 1
Episode 237
20 February 2022
A Killer on the Ship
Season 1
Episode 238
27 February 2022
The Boy from the Isle of Shipbuilders
Season 1
Episode 239
6 March 2022
Ikada's Dream
Season 1
Episode 240
13 March 2022
Ikada's Secret
Season 1
Episode 241
20 March 2022
Seiren
Season 1
Episode 242
27 March 2022
Where I Belong
Season 1
Episode 243
3 April 2022
Rift
Season 1
Episode 244
10 April 2022
Funamushi's Tenacity
Season 1
Episode 245
17 April 2022
A Heavy Loss
Season 1
Episode 246
24 April 2022
For Kagura
Season 1
Episode 247
1 May 2022
Another Fierce Battle
Season 1
Episode 248
8 May 2022
Burgeoning Hatred
Season 1
Episode 249
15 May 2022
The Blood of the Funato
Season 1
Episode 250
22 May 2022
Their Resolve
Season 1
Episode 251
29 May 2022
The Desire To Believe
Season 1
Episode 252
5 June 2022
Conflicting Feelings
Season 1
Episode 253
12 June 2022
The Spiral of Revenge
Season 1
Episode 254
19 June 2022
A Tricky Assignment
Season 1
Episode 255
26 June 2022
The Ultimate Recipe
Season 1
Episode 256
3 July 2022
Konohamaru Becomes the Hokage?!
Season 1
Episode 257
10 July 2022
The Uzumaki Family's Hot Springs Vacation
Season 1
Episode 258
17 July 2022
Unhealing Wounds
Season 1
Episode 259
24 July 2022
Fireworks of Love
Season 1
Episode 260
31 July 2022
Kawaki Enters the Ninja Academy
Season 1
Episode 261
7 August 2022
The Princess's Tea Party
Season 1
Episode 262
14 August 2022
Bloom, Hana! The Teacher's Gifts
Season 1
Episode 263
21 August 2022
The Seven Mysteries Investigative Team Forms!
Season 1
Episode 264
28 August 2022
Team Rivalry: Practical Skills Training!
Season 1
Episode 265
4 September 2022
Himawari Kidnapped!
Season 1
Episode 266
11 September 2022
Kawaki's Cover Blown?!
Season 1
Episode 267
18 September 2022
Target: The School Festival
Season 1
Episode 268
25 September 2022
The Sneaking Shadow
Season 1
Episode 269
2 October 2022
Two Sides of the Same Coin
Season 1
Episode 270
9 October 2022
The Island of Treachery
Season 1
Episode 271
16 October 2022
Students Unite!
Season 1
Episode 272
23 October 2022
Farewell, Academy!
Season 1
Episode 273
30 October 2022
A Flightless Hawk
Season 1
Episode 274
6 November 2022
Into the Sky Again
Season 1
Episode 275
13 November 2022
Welcome to the Maze
Season 1
Episode 276
20 November 2022
Disappearing Lives
Season 1
Episode 277
27 November 2022
Musical Chairs
Season 1
Episode 278
4 December 2022
The Obstacle: Seven
Season 1
Episode 279
11 December 2022
Breakthrough
Season 1
Episode 280
18 December 2022
The Eighth Truth
Season 1
Episode 281
25 December 2022
Sasuke's Story: Infiltration
Season 1
Episode 282
8 January 2023
Sasuke's Story: Star Lines
Season 1
Episode 283
15 January 2023
Sasuke's Story: The Secret in the Cellar
Season 1
Episode 284
22 January 2023
Sasuke's Story: The Sky that Fell to the Earth
Season 1
Episode 285
29 January 2023
Sasuke's Story: The Ring
Season 1
Episode 286
5 February 2023
Claw Marks
Season 1
Episode 287
12 February 2023
Captives
Season 1
Episode 288
19 February 2023
Qualifications
Season 1
Episode 289
26 February 2023
Presence
Season 1
Episode 290
5 March 2023
Control
Season 1
Episode 291
12 March 2023
Hunger
Season 1
Episode 292
19 March 2023
Farewell
Season 1
Episode 293
26 March 2023
TV series release schedule
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