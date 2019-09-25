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Shi jie qian wo yi ge chu lian season 1 watch online
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Kinoafisha
TV Shows
Shi jie qian wo yi ge chu lian
Seasons
Season 1
Shi jie qian wo yi ge chu lian
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
25 September 2019
Production year
2019
Number of episodes
24
Runtime
18 hours 0 minute
Series rating
7.5
Rate
13
votes
7.5
IMDb
"Shi jie qian wo yi ge chu lian" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
25 September 2019
Episode 2
Season 1
Episode 2
25 September 2019
Episode 3
Season 1
Episode 3
26 September 2019
Episode 4
Season 1
Episode 4
26 September 2019
Episode 5
Season 1
Episode 5
27 September 2019
Episode 6
Season 1
Episode 6
27 September 2019
Episode 7
Season 1
Episode 7
2 October 2019
Episode 8
Season 1
Episode 8
2 October 2019
Episode 9
Season 1
Episode 9
3 October 2019
Episode 10
Season 1
Episode 10
3 October 2019
Episode 11
Season 1
Episode 11
4 October 2019
Episode 12
Season 1
Episode 12
4 October 2019
Episode 13
Season 1
Episode 13
9 October 2019
Episode 14
Season 1
Episode 14
9 October 2019
Episode 15
Season 1
Episode 15
10 October 2019
Episode 16
Season 1
Episode 16
10 October 2019
Episode 17
Season 1
Episode 17
11 October 2019
Episode 18
Season 1
Episode 18
11 October 2019
Episode 19
Season 1
Episode 19
16 October 2019
Episode 20
Season 1
Episode 20
16 October 2019
Episode 21
Season 1
Episode 21
17 October 2019
Episode 22
Season 1
Episode 22
17 October 2019
Episode 23
Season 1
Episode 23
18 October 2019
Episode 24
Season 1
Episode 24
18 October 2019
TV series release schedule
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