В 1-м сезоне сериала «Что знает Оливия» действие разворачивается в провинции Кросби, где основная часть населения занята рыболовным делом. Люди здесь нелюдимы и мрачны, к их числу относится и Оливия Киттридж. Раньше она была учительницей математики, а после выхода на пенсию много времени проводит в кругу семьи. Однако в отношениях родственников нет тепла и взаимопонимания. Оливия отстраненно ведет себя по отношению к близким, ведь они не оправдывают ее высокие ожидания. Сериал охватит 25 лет из жизни семьи Киттридж и расскажет о секретах, которые скрывает главная героиня.