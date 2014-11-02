Menu
Olive Kitteridge season 1 watch online

Olive Kitteridge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Olive Kitteridge Seasons Season 1
Olive Kitteridge 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Olive Kitteridge" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Что знает Оливия» действие разворачивается в провинции Кросби, где основная часть населения занята рыболовным делом. Люди здесь нелюдимы и мрачны, к их числу относится и Оливия Киттридж. Раньше она была учительницей математики, а после выхода на пенсию много времени проводит в кругу семьи. Однако в отношениях родственников нет тепла и взаимопонимания. Оливия отстраненно ведет себя по отношению к близким, ведь они не оправдывают ее высокие ожидания. Сериал охватит 25 лет из жизни семьи Киттридж и расскажет о секретах, которые скрывает главная героиня.

Series rating

8.2
Rate 12 votes
8.3 IMDb

"Olive Kitteridge" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pharmacy
Season 1 Episode 1
2 November 2014
Incoming Tide
Season 1 Episode 2
2 November 2014
A Different Road
Season 1 Episode 3
3 November 2014
Security
Season 1 Episode 4
3 November 2014
