Red Queen 2024, season 1

Reina Roja
Season premiere 29 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 25 minutes
"Red Queen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Красная королева» уровень интеллекта Антонии Скотт официально делает ее самым умным человеком на Земле. Благодаря этому она оказывается во главе секретного экспериментального подразделения, известного как «Красная Королева». Задача сотрудников этого отдела – расследовать таинственное убийство сына могущественного магната и похищение дочери самого влиятельного человека в Испании. Антония попытается пролить свет на эту историю, которая может оказать существенное влияние на ее жизнь. 

6.8 IMDb
Red Queen List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Un salto
Season 1 Episode 1
29 February 2024
Un tatuaje
Season 1 Episode 2
29 February 2024
Una pastilla
Season 1 Episode 3
29 February 2024
Una tortilla
Season 1 Episode 4
29 February 2024
Una decisión
Season 1 Episode 5
29 February 2024
Un disfraz
Season 1 Episode 6
29 February 2024
Un espejo
Season 1 Episode 7
29 February 2024
