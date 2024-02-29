В 1-м сезоне сериала «Красная королева» уровень интеллекта Антонии Скотт официально делает ее самым умным человеком на Земле. Благодаря этому она оказывается во главе секретного экспериментального подразделения, известного как «Красная Королева». Задача сотрудников этого отдела – расследовать таинственное убийство сына могущественного магната и похищение дочери самого влиятельного человека в Испании. Антония попытается пролить свет на эту историю, которая может оказать существенное влияние на ее жизнь.