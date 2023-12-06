Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Blood Coast 2023, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Blood Coast
Seasons
Season 1
Pax Massilia
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 December 2023
Production year
2023
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7
IMDb
Write review
Blood Coast List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Les Cramés
Season 1
Episode 1
6 December 2023
Intégration
Season 1
Episode 2
6 December 2023
En approche
Season 1
Episode 3
6 December 2023
Confrontation
Season 1
Episode 4
6 December 2023
Les liens du sang
Season 1
Episode 5
6 December 2023
La traque
Season 1
Episode 6
6 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree