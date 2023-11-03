Menu
Season premiere 3 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Last kvest" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ласт квест» риелтор Олег, несмотря на наличие у него обручального кольца на пальце, регулярно посещает свою любовницу Лялю, которая к тому же снабжает его наркотиками. Пользуясь отсутствием жены в городе, Олег снова связывается с Лялей. Главного героя при этом совершенно не смущает, что рядом с ним находится сын Егор. Олег делает очередной заказ запрещенных веществ и едет к указанному пункту вместе с сыном. Но вместо закладки Олег забирает килограмм кокаина. Вскоре он сталкивается с тем, кому на самом деле принадлежит этот товар.

Series rating

9.4
Rate 12 votes
7 IMDb
"Last kvest" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 December 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
29 December 2023
TV series release schedule
