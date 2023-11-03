В 1-м сезоне сериала «Ласт квест» риелтор Олег, несмотря на наличие у него обручального кольца на пальце, регулярно посещает свою любовницу Лялю, которая к тому же снабжает его наркотиками. Пользуясь отсутствием жены в городе, Олег снова связывается с Лялей. Главного героя при этом совершенно не смущает, что рядом с ним находится сын Егор. Олег делает очередной заказ запрещенных веществ и едет к указанному пункту вместе с сыном. Но вместо закладки Олег забирает килограмм кокаина. Вскоре он сталкивается с тем, кому на самом деле принадлежит этот товар.