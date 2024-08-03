Menu
Russian
Igry 2024, season 1

Igry 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Igry" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Олимпиада» действие происходит в начале 80-х в Советском Союзе. Главный герой, будучи сыном известного функционера, привык, что ему сходят с рук все его выходки. Однако не в этот раз. Юношу отправляют на исправительные работы в оргкомитет Олимпиады-80. Волонтера встречает его новый босс — дочь именитого военного, которая планирует относиться к мажору со всей строгостью. Очутившись за кулисами спортивного мирового события, парень познакомится со многими людьми, которые окажут существенное влияние на его дальнейшую жизнь, — со спортсменами, тренерами и остальными волонтерами. 

6.1 IMDb
"Igry" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 August 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 August 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 August 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 September 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 September 2024
TV series release schedule
