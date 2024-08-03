В 1-м сезоне сериала «Олимпиада» действие происходит в начале 80-х в Советском Союзе. Главный герой, будучи сыном известного функционера, привык, что ему сходят с рук все его выходки. Однако не в этот раз. Юношу отправляют на исправительные работы в оргкомитет Олимпиады-80. Волонтера встречает его новый босс — дочь именитого военного, которая планирует относиться к мажору со всей строгостью. Очутившись за кулисами спортивного мирового события, парень познакомится со многими людьми, которые окажут существенное влияние на его дальнейшую жизнь, — со спортсменами, тренерами и остальными волонтерами.