В 1-м сезоне сериала «Быть вместе» главными героинями являются девушки, которые приближаются к 30-летнему юбилею. Они подружились во времена учебы в университете и с тех пор продолжают общаться. Ся Янь успешно делает карьеру в IT-индустрии. Усердная девушка стала частью масштабного проекта. Хань Шуан не хочет зависеть от богатых родителей, поэтому устраивается продавцом в магазин мебели. Спустя некоторое время она встречает человека, в которого влюбляется. Чжао Сяолэй живет неплохой жизнью, но за день до свадебного торжества избранник оставляет ее. Сян Нань — врач, которая создает впечатление уравновешенной, но это лишь иллюзия.