Ministerstvo Vsego Horoshego Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Ministerstvo Vsego Horoshego

  • St. Petersburg, Russia

Filming Dates

  • 1 June 2023 - 3 August 2023
