В 1-м сезоне сериала «Крепостные» в центре событий оказываются жители одной старинной русской усадьбы. На дворе стоит 1822 год, крепостное право еще никто не отменял, а страной правит царь. Несколько десятков душ крестьян живут на правах крепостных в барском доме. Они ненавидят своего хозяина. Возможно, это и не самый жестокий человек из числа помещиков, но приятного в его характере мало: то пристанет к молодой дворовой девке да руки распустит, то велит выпороть конюха за малейшую провинность. Однажды все чаяния крепостных сбываются: ирод погибает. Вот только приводит к этому нелепая череда событий, и каждый со двора может стать обвиняемым.