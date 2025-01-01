Menu
Krepostnye , season 1

Krepostnye

Krepostnye
Title Сезон 1
"Krepostnye" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Крепостные» в центре событий оказываются жители одной старинной русской усадьбы. На дворе стоит 1822 год, крепостное право еще никто не отменял, а страной правит царь. Несколько десятков душ крестьян живут на правах крепостных в барском доме. Они ненавидят своего хозяина. Возможно, это и не самый жестокий человек из числа помещиков, но приятного в его характере мало: то пристанет к молодой дворовой девке да руки распустит, то велит выпороть конюха за малейшую провинность. Однажды все чаяния крепостных сбываются: ирод погибает. Вот только приводит к этому нелепая череда событий, и каждый со двора может стать обвиняемым.

Krepostnye Season 1
Season 1
