Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Svoya igra (1994), season 32
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Svoya igra
Seasons
Season 32
Svoya igra
0+
Title
Сезон 32
Season premiere
20 January 2024
Production year
2024
Number of episodes
80
Runtime
60 hours 0 minute
TV Show rating
7.0
Rate
13
votes
7.2
IMDb
Svoya igra List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
Season 33
Выпуск 1
Season 32
Episode 1
20 January 2024
Выпуск 2
Season 32
Episode 2
21 January 2024
Выпуск 3
Season 32
Episode 3
27 January 2024
Выпуск 4
Season 32
Episode 4
28 January 2024
Выпуск 5
Season 32
Episode 5
3 February 2024
Выпуск 6
Season 32
Episode 6
4 February 2024
Выпуск 7
Season 32
Episode 7
10 February 2024
Выпуск 8
Season 32
Episode 8
11 February 2024
Выпуск 9
Season 32
Episode 9
17 February 2024
Выпуск 10
Season 32
Episode 10
18 February 2024
Выпуск 11
Season 32
Episode 11
24 February 2024
Выпуск 12
Season 32
Episode 12
25 February 2024
Выпуск 13
Season 32
Episode 13
2 March 2024
Выпуск 14
Season 32
Episode 14
3 March 2024
Выпуск 15
Season 32
Episode 15
9 March 2024
Выпуск 16
Season 32
Episode 16
10 March 2024
Выпуск 17
Season 32
Episode 17
16 March 2024
Выпуск 18
Season 32
Episode 18
17 March 2024
Выпуск 19
Season 32
Episode 19
23 March 2024
Выпуск 20
Season 32
Episode 20
24 March 2024
Выпуск 21
Season 32
Episode 21
30 March 2024
Выпуск 22
Season 32
Episode 22
31 March 2024
Выпуск 23
Season 32
Episode 23
6 April 2024
Выпуск 24
Season 32
Episode 24
7 April 2024
Выпуск 25
Season 32
Episode 25
13 April 2024
Выпуск 26
Season 32
Episode 26
14 April 2024
Выпуск 27
Season 32
Episode 27
20 April 2024
Выпуск 28
Season 32
Episode 28
21 April 2024
Выпуск 29
Season 32
Episode 29
27 April 2024
Выпуск 30
Season 32
Episode 30
28 April 2024
Выпуск 31
Season 32
Episode 31
4 May 2024
Выпуск 32
Season 32
Episode 32
5 May 2024
Выпуск 33
Season 32
Episode 33
11 May 2024
Выпуск 34
Season 32
Episode 34
12 May 2024
Выпуск 35
Season 32
Episode 35
18 May 2024
Выпуск 36
Season 32
Episode 36
19 May 2024
Выпуск 37
Season 32
Episode 37
25 May 2024
Выпуск 38
Season 32
Episode 38
26 May 2024
Выпуск 39
Season 32
Episode 39
1 June 2024
Выпуск 40
Season 32
Episode 40
2 June 2024
Выпуск 41
Season 32
Episode 41
8 June 2024
Выпуск 42
Season 32
Episode 42
9 June 2024
Выпуск 43
Season 32
Episode 43
15 June 2024
Выпуск 44
Season 32
Episode 44
16 June 2024
Выпуск 45
Season 32
Episode 45
22 June 2024
Выпуск 46
Season 32
Episode 46
23 June 2024
Выпуск 47
Season 32
Episode 47
31 August 2024
Выпуск 48
Season 32
Episode 48
1 September 2024
Выпуск 49
Season 32
Episode 49
7 September 2024
Выпуск 50
Season 32
Episode 50
8 September 2024
Выпуск 51
Season 32
Episode 51
14 September 2024
Выпуск 52
Season 32
Episode 52
15 September 2024
Выпуск 53
Season 32
Episode 53
21 September 2024
Выпуск 54
Season 32
Episode 54
22 September 2024
Выпуск 55
Season 32
Episode 55
28 September 2024
Выпуск 56
Season 32
Episode 56
29 September 2024
Выпуск 57
Season 32
Episode 57
5 October 2024
Выпуск 58
Season 32
Episode 58
6 October 2024
Выпуск 59
Season 32
Episode 59
12 October 2024
Выпуск 60
Season 32
Episode 60
13 October 2024
Выпуск 61
Season 32
Episode 61
19 October 2024
Выпуск 62
Season 32
Episode 62
20 October 2024
Выпуск 63
Season 32
Episode 63
26 October 2024
Выпуск 64
Season 32
Episode 64
27 October 2024
Выпуск 65
Season 32
Episode 65
3 November 2024
Выпуск 66
Season 32
Episode 66
3 November 2024
Выпуск 67
Season 32
Episode 67
9 November 2024
Выпуск 68
Season 32
Episode 68
10 November 2024
Выпуск 69
Season 32
Episode 69
16 November 2024
Выпуск 70
Season 32
Episode 70
17 November 2024
Выпуск 71
Season 32
Episode 71
23 November 2024
Выпуск 72
Season 32
Episode 72
24 November 2024
Выпуск 73
Season 32
Episode 73
30 November 2024
Выпуск 74
Season 32
Episode 74
1 December 2024
Выпуск 75
Season 32
Episode 75
7 December 2024
Выпуск 76
Season 32
Episode 76
8 December 2024
Выпуск 77
Season 32
Episode 77
14 December 2024
Выпуск 78
Season 32
Episode 78
15 December 2024
Выпуск 79
Season 32
Episode 79
21 December 2024
Выпуск 80
Season 32
Episode 80
22 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree