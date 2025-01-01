В 1-м сезоне сериала «Мишки-братишки. Осколки кристалла» главным действующим лицом является безумный озлобленный исследователь Рекс Вектор, у которого есть помощник в лице хомяка мистера Пита. Робот-монстр доктор Вектор столкнулся с неудачами в своем коварном плане. Ему пришлось вернуться на Сосновую гору. Вместе с хомяком Питом он принялся искать осколки рассыпавшегося кристалла. Тем временем медвежата Вик, Бриар и Брамбл узнают, что кристалл способен превращать предметы в живых существ. С остальными друзьями-зверями они готовы защищать осколки и оказывать сопротивление чудовищному плану Вектора.