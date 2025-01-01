В 1-м сезоне сериала «Межсезонье» события разворачиваются в 2016 году в Псковской области. В поселке Струги Красные знакомятся двое пятнадцатилетних подростков. Катя Власова и Денис Муравьев быстро находят друг в друге поддержку и родственную душу. Выясняется, что они оба чувствуют себя одинокими и несчастными, ощущают давление жестокого и холодного взрослого мира. После очередного конфликта с родителями ребята сбегают вместе, берут оружие Катиного отчима и баррикадируются в доме. Когда на место приезжает полиция, они начинают отстреливаться. Подростковый бунт перерастает в настоящую шекспировскую трагедию.