В 1 сезоне сериала «Все в полном порядке» в свои 20 лет Вивиан склонна к саморазрушению. Она постоянно только и делает, что вносит сумятицу в спокойное течение своей жизни. Однажды в наследство от деда девушке достается поместье на вершине горы. Оно располагается на склоне утеса, о котором в народе ходит дурная слава. Считается, что это место является излюбленным среди самоубийц. Вивиан назначают смотрительницей горы. Она должна присматривать за людьми, которые появляются здесь, и помогать заблудшим душам, доведенным до отчаяния. Эта работа приносит Вивиан неожиданное утешение и позволяет разобраться в самой себе.