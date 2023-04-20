Menu
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Все в полном порядке» в свои 20 лет Вивиан склонна к саморазрушению. Она постоянно только и делает, что вносит сумятицу в спокойное течение своей жизни. Однажды в наследство от деда девушке достается поместье на вершине горы. Оно располагается на склоне утеса, о котором в народе ходит дурная слава. Считается, что это место является излюбленным среди самоубийц. Вивиан назначают смотрительницей горы. Она должна присматривать за людьми, которые появляются здесь, и помогать заблудшим душам, доведенным до отчаяния. Эта работа приносит Вивиан неожиданное утешение и позволяет разобраться в самой себе.

7.0
Rate 12 votes
Welcome to the Crevice
Season 1 Episode 1
20 April 2023
The Best Offence is the Fence
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Juan De Vacaciones
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Not All Heroes Carry Vape
Season 1 Episode 4
20 April 2023
You’re a Sexy Fucking Mess
Season 1 Episode 5
20 April 2023
Totally, Completely Fine
Season 1 Episode 6
20 April 2023
