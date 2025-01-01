В 1 сезоне сериала «Другая реальность» в небольшом российском городке далеко за МКАДом стоит заброшенное здание. На первый взгляд, это самая обычная развалина, каких по стране бессчетное множество. Но местные жители верят, что именно в нем таится проход в загадочный параллельный мир. Попасть туда могут немногие, но те, кого портал пропускает, показывая эту аномальную зону, никогда не возвращаются в мир людей прежними. Жестокий и коварный человек, известный как дядя Виталька, хочет увеличить свою силу и влияние за счет секрета этого дома. Он собирает команду «избранных», чтобы проникнуть в аномальную зону.