Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Drug na chas 2023, season 1

Drug na chas season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Drug na chas Seasons Season 1

Друг на час 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Drug na chas" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Друг на час» руководитель отделения педиатрии городской больницы Николай Сергеевич Маякин выходит на заслуженную пенсию. Всю жизнь он представлял себе это время как долгожданный отдых, полный путешествий и удовольствий. Но на деле мужчина остается наедине с собой, ограниченный депрессией и нищенской пенсией. Уже через несколько недель такого «расслабления» он всерьез начинает задумываться, что его супруга была права, отправившись год назад на тот свет. Герой устраивает сам себе прощальный ужин, но тут в его дверь стучится амбициозный молодой парень Леха. Его смелая бизнес-идея дает Николаю Сергеевичу второй шанс.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
"Drug na chas" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more