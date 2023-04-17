В 1 сезоне сериала «Друг на час» руководитель отделения педиатрии городской больницы Николай Сергеевич Маякин выходит на заслуженную пенсию. Всю жизнь он представлял себе это время как долгожданный отдых, полный путешествий и удовольствий. Но на деле мужчина остается наедине с собой, ограниченный депрессией и нищенской пенсией. Уже через несколько недель такого «расслабления» он всерьез начинает задумываться, что его супруга была права, отправившись год назад на тот свет. Герой устраивает сам себе прощальный ужин, но тут в его дверь стучится амбициозный молодой парень Леха. Его смелая бизнес-идея дает Николаю Сергеевичу второй шанс.