Shou Voli (2023), season 1

Shou Voli season 1 poster
Shou Voli Seasons Season 1

Шоу Воли 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 50
Runtime 50 hours 0 minute
"Shou Voli" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Шоу Воли» раз в неделю знаменитый комик, актер и шоумен Павел Воля собирает в своей студии специальных гостей, чтобы обсудить свежие новости и хорошенько повеселиться. К нему приходят как популярные коллеги по цеху, так и обычные люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, которым есть что сказать в эфире. Программа каждый раз удивляет зрителей новыми форматами и дерзким, ничем не ограниченным юмором. Здесь есть и актуальная повестка на злобу дня, и музыкальные паузы, и абсурдные конкурсы, и забавный интерактив, и, конечно, шутки на самые неожиданные и смелые темы. Скучать никому точно не придется!

TV Show rating

4.7
Rate 11 votes
Shou Voli List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
16 April 2023
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
23 April 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
30 April 2023
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
7 May 2023
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
14 May 2023
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
21 May 2023
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
28 May 2023
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
4 June 2023
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
11 June 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
18 June 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
25 June 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
2 July 2023
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
9 July 2023
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
16 July 2023
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
23 July 2023
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
30 July 2023
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
6 August 2023
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
13 August 2023
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
20 August 2023
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
27 August 2023
Выпуск 21
Season 1 Episode 21
10 September 2023
Выпуск 22
Season 1 Episode 22
17 September 2023
Выпуск 23
Season 1 Episode 23
24 September 2023
Выпуск 24
Season 1 Episode 24
1 October 2023
Выпуск 25
Season 1 Episode 25
8 October 2023
Выпуск 26
Season 1 Episode 26
15 October 2023
Выпуск 27
Season 1 Episode 27
22 October 2023
Выпуск 28
Season 1 Episode 28
29 October 2023
Выпуск 29
Season 1 Episode 29
5 November 2023
Выпуск 30
Season 1 Episode 30
12 November 2023
Выпуск 31
Season 1 Episode 31
19 November 2023
Выпуск 32
Season 1 Episode 32
26 November 2023
Выпуск 33
Season 1 Episode 33
3 December 2023
Выпуск 34
Season 1 Episode 34
10 December 2023
Выпуск 35
Season 1 Episode 35
31 December 2023
Выпуск 36
Season 1 Episode 36
14 January 2024
Выпуск 37
Season 1 Episode 37
21 January 2024
Выпуск 38
Season 1 Episode 38
28 January 2024
Выпуск 39
Season 1 Episode 39
4 February 2024
Выпуск 40
Season 1 Episode 40
11 February 2024
Выпуск 41
Season 1 Episode 41
18 February 2024
Выпуск 42
Season 1 Episode 42
25 February 2024
Выпуск 43
Season 1 Episode 43
3 March 2024
Выпуск 44
Season 1 Episode 44
10 March 2024
Выпуск 45
Season 1 Episode 45
17 March 2024
Выпуск 46
Season 1 Episode 46
29 March 2024
Выпуск 47
Season 1 Episode 47
31 March 2024
Выпуск 48
Season 1 Episode 48
7 April 2024
Выпуск 49
Season 1 Episode 49
14 April 2024
Выпуск 50
Season 1 Episode 50
21 April 2024
TV series release schedule
