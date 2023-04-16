В 1 сезоне шоу «Шоу Воли» раз в неделю знаменитый комик, актер и шоумен Павел Воля собирает в своей студии специальных гостей, чтобы обсудить свежие новости и хорошенько повеселиться. К нему приходят как популярные коллеги по цеху, так и обычные люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, которым есть что сказать в эфире. Программа каждый раз удивляет зрителей новыми форматами и дерзким, ничем не ограниченным юмором. Здесь есть и актуальная повестка на злобу дня, и музыкальные паузы, и абсурдные конкурсы, и забавный интерактив, и, конечно, шутки на самые неожиданные и смелые темы. Скучать никому точно не придется!