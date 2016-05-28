Menu
Dolgi sovesti 2016, season 1

Dolgi sovesti season 1 poster
Долги совести 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Dolgi sovesti" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Долги совести» молодая девушка Татьяна звезд с неба не хватает, однако вполне красива и счастлива. Она работает продавщицей на рынке в своем родном маленьком городке и встречается с парнем из хорошей семьи – Геннадием. Однако его родители считают, что Таня недостойна их идеального сыночка, и строят козни против девушки. Когда она признается, что беременна, Гена оказывается не готов к такому повороту и просит ее сделать аборт. Отказавшись, она убегает и падает, ударившись виском. Воспользовавшись этим, родители говорят Геннадию, что его избранница мертва. Но однажды правда выходит наружу.

"Dolgi sovesti" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 May 2016
