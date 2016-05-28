В 1-м сезоне сериала «Долги совести» молодая девушка Татьяна звезд с неба не хватает, однако вполне красива и счастлива. Она работает продавщицей на рынке в своем родном маленьком городке и встречается с парнем из хорошей семьи – Геннадием. Однако его родители считают, что Таня недостойна их идеального сыночка, и строят козни против девушки. Когда она признается, что беременна, Гена оказывается не готов к такому повороту и просит ее сделать аборт. Отказавшись, она убегает и падает, ударившись виском. Воспользовавшись этим, родители говорят Геннадию, что его избранница мертва. Но однажды правда выходит наружу.