В 1 сезоне сериала JumpStart события разворачиваются в семейном гнездышке Коббов – молодой пары, только познающей основы совместной жизни и родительства. Джозеф Л. Кобб работает обычным патрульным полицейским, его служба скучна и непримечательна, но он и не стремится к большему. Супруга Джо – Марси Кобб – также вполне довольна своей жизнью и карьерой медсестры в местной больнице. Порой взгляды и поступки этой парочки чрезмерно идеалистичны и наполнены воспитанием прошлого века. Они уверены, что родители обязаны многим жертвовать ради своих отпрысков. Частый гость в доме Коббов – напарник и друг Джо по кличке Кранчи.