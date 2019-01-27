Menu
Rainbow Butterfly Unicorn Kitty 2019, season 1

Rainbow Butterfly Unicorn Kitty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rainbow Butterfly Unicorn Kitty Seasons Season 1

Rainbow Butterfly Unicorn Kitty 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 51
Runtime 12 hours 45 minutes
"Rainbow Butterfly Unicorn Kitty" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Радужно-бабочково-единорожная кошка» в удивительной стране Мифландии уживаются бок о бок всевозможные сказочные и мифические существа – от египетских богов до европейских длинноволосых принцесс. Среди них живет и очаровательная юная кошечка по имени Фелисити, обладающая сразу тремя суперсилами. Она дружит с Мигелем, Яной, Афиной и другими созданиями из мифологий разных стран. Скучать ребятам не приходится никогда: то в Мифландию проникает коварный злой волшебник, объявляющийся прямо на праздничном балу, то из подземного царства поднимается сам бог Анубис, ищущий себе преемника.

Series rating

4.7
Rate 12 votes
"Rainbow Butterfly Unicorn Kitty" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 January 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 January 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 January 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 January 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 January 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 January 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 January 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 January 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 February 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 February 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 February 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 February 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 February 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 February 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
23 February 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
23 February 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
2 March 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
2 March 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
9 March 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
9 March 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
16 March 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
16 March 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
30 March 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
30 March 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
7 April 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
7 April 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
14 April 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
14 April 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
28 April 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
28 April 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
21 June 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
28 June 2019
Episode 33
Season 1 Episode 33
5 July 2019
Episode 34
Season 1 Episode 34
19 July 2019
Episode 35
Season 1 Episode 35
26 July 2019
Episode 36
Season 1 Episode 36
2 August 2019
Episode 37
Season 1 Episode 37
9 August 2019
Episode 38
Season 1 Episode 38
16 August 2019
Episode 39
Season 1 Episode 39
23 August 2019
Episode 40
Season 1 Episode 40
30 August 2019
Episode 41
Season 1 Episode 41
8 September 2019
Episode 42
Season 1 Episode 42
15 September 2019
Episode 43
Season 1 Episode 43
22 September 2019
Episode 44
Season 1 Episode 44
13 October 2019
Episode 45
Season 1 Episode 45
20 October 2019
Episode 46
Season 1 Episode 46
3 November 2019
Episode 47
Season 1 Episode 47
10 November 2019
Episode 48
Season 1 Episode 48
17 November 2019
Episode 49
Season 1 Episode 49
24 November 2019
Episode 50
Season 1 Episode 50
24 November 2019
Episode 51
Season 1 Episode 51
1 December 2019
TV series release schedule
