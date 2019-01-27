В 1 сезоне сериала «Радужно-бабочково-единорожная кошка» в удивительной стране Мифландии уживаются бок о бок всевозможные сказочные и мифические существа – от египетских богов до европейских длинноволосых принцесс. Среди них живет и очаровательная юная кошечка по имени Фелисити, обладающая сразу тремя суперсилами. Она дружит с Мигелем, Яной, Афиной и другими созданиями из мифологий разных стран. Скучать ребятам не приходится никогда: то в Мифландию проникает коварный злой волшебник, объявляющийся прямо на праздничном балу, то из подземного царства поднимается сам бог Анубис, ищущий себе преемника.