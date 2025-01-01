Menu
The Better Liar , season 1

The Better Liar

The Better Liar
Original title Season 1
Title Сезон 1
В 1 сезоне сериала The Better Liar сестры Лесли и Робин, разлученные 10 лет назад, должны воссоединиться, чтобы претендовать на состояние, которое оставил им их отец. Но когда Лесли прибывает в квартиру своей сестры в Лас-Вегасе, вместо девушки она находит ее труп. Героиня понимает, что без Робин она не увидит ни копейки. Тем временем Мэри проводит ночи, работая официанткой в ​​захудалом ресторане. Она готова на все, чтобы начать свою жизнь заново. Когда Лесли предлагает ей огромную сумму денег, если та притворится Робин, девушка соглашается. Но жизнь Робин не так проста, как думала Мэри. А у Лесли, по всей видимости, были темные секреты...

The Better Liar
Season 1
