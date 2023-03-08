В 1 сезоне сериала «Завтра будет всегда» Вера Жданова потеряла работу и уехала на заработки в Москву. Там она познакомилась с известным фотографом и ловеласом, который тут же приударил за Верой, желая пополнить ею свою коллекцию разбитых женских сердец. Однако Геннадия ждало разочарование. Отношения с Верой отличались от его предыдущего опыта, и вскоре мужчина понял, что по-настоящему привязывается к ней. Испугавшись, мужчина предает избранницу. Вера возвращается в родной город, где видит, что ее мать и сестры еле сводят концы с концами. Тогда отчаявшаяся женщина принимает предложение руки и сердца от обеспеченного мужчины.