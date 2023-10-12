В 1 сезоне сериала «Секс. До и после» несколько героев делятся своими личными историями. Молодой человек хочет завести ребенка со своей близкой подругой, не догадываясь, что она на самом деле замышляет. Девушка, которая не ест мясо, случайно знакомится с парнем, который заставляет ее задуматься, не противоречит ли интимная связь ее убеждениям. Двое незнакомых людей вовлекаются в спор о феминизме, который приводит их в постель. Женщина не собирается оставаться в долгу перед мужчиной. Герои делятся историями не только о сексе, но и о том, что ему сопутствует. И это значительно интересней.