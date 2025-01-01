Menu
Russian
Pogibnut lyuboy cenoy 2023, season 1

Pogibnut lyuboy cenoy

Погибнуть любой ценой
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Pogibnut lyuboy cenoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Погибнуть любой ценой» в центре событий оказывается Борис Фадеев, который работает в ОВД Московской области. Борис никогда не отличался доблестью, работал с бумагами в офисе и при любом удобном случае пытался спихнуть ответственность на сослуживцев. Теперь в жизни главного героя и вовсе наступила черная полоса. Он начал прикладываться к бутылке, погряз в семейных проблемах, скатился в депрессию. Коллеги думали, что Борис окончательно перестанет интересоваться работой, однако именно в этот момент с ним происходит неожиданная метаморфоза. Борис берется за самые опасные расследования и нередко рисует жизнью.

Season 1
