В 1 сезоне сериала «Погибнуть любой ценой» в центре событий оказывается Борис Фадеев, который работает в ОВД Московской области. Борис никогда не отличался доблестью, работал с бумагами в офисе и при любом удобном случае пытался спихнуть ответственность на сослуживцев. Теперь в жизни главного героя и вовсе наступила черная полоса. Он начал прикладываться к бутылке, погряз в семейных проблемах, скатился в депрессию. Коллеги думали, что Борис окончательно перестанет интересоваться работой, однако именно в этот момент с ним происходит неожиданная метаморфоза. Борис берется за самые опасные расследования и нередко рисует жизнью.