Filming Locations: The Artful Dodger
- Sydney, New South Wales, Australia
- The Rocks, Sydney, New South Wales, Australia
- Rookwood Necropolis, Rookwood, New South Wales, Australia
- Parramatta, Sydney, New South Wales, Australia
- The Mint, Macquarie Street, Sydney, New South Wales, Australia
- Callan Park, Lilyfield, Sydney, New South Wales, Australia
- Macquarie Street, Sydney, New South Wales, Australia
- Parliament House, Macquarie Street, Sydney, New South Wales, Australia
- Parramatta Female Factory, North Parramatta, New South Wales, Australia
- Australia