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Kinoafisha TV Shows The Artful Dodger Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Artful Dodger

  • Sydney, New South Wales, Australia
  • The Rocks, Sydney, New South Wales, Australia
  • Rookwood Necropolis, Rookwood, New South Wales, Australia
  • Parramatta, Sydney, New South Wales, Australia
  • The Mint, Macquarie Street, Sydney, New South Wales, Australia
  • Callan Park, Lilyfield, Sydney, New South Wales, Australia
  • Macquarie Street, Sydney, New South Wales, Australia
  • Parliament House, Macquarie Street, Sydney, New South Wales, Australia
  • Parramatta Female Factory, North Parramatta, New South Wales, Australia
  • Australia

Iconic scenes & Locations

Royal Hospital
Dixon Street, Parramatta, New South Wales, Australia
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Governor's residence
Swifts, Darling Point, New South Wales, Australia
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Filming Dates

  • 21 November 2022 - 30 March 2023
  • 10 February 2025 - 28 May 2025
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