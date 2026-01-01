В 1 сезоне сериала «Шоколад» действие происходит в небольшом французском городке в наши дни. Туда переезжает молодая женщина по имени Виенн со своей дочерью. Они знакомятся с местными жителями, а впоследствии открывают весьма оригинальный шоколадный магазин, где посетители могут «испытать необычные удовольствия». И впрямь, заглянув туда лишь однажды, люди уже не могли избежать сладкого очарования. Виенн способна чудесным образом угадывать чужие желания и тут же воплощать их в виде десерта! Но лишь после того, как в городке появился Ру, Виенн наконец сумела понять и собственные…