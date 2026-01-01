Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Detektiv Finnik 2022, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Detektiv Finnik Seasons Season 1
Детектив Финник
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Detektiv Finnik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детектив Финник» события разворачиваются в уютном провинциальном городке Берг, где жители еще не разучились верить в чудеса. На первый взгляд, все здесь идет своим чередом. Однако, если хорошенько присмотреться, на улицах города можно заметить много странных и необъяснимых вещей. В ночи по старым трамвайным рельсам порой проносится призрачный вагон. Домашние животные время от времени сбегают от хозяев и собираются в разумные стаи. Часы частенько останавливаются во всех домах разом, да и в целом творится неладное. Милый домовенок Финник решает стать детективом и раскрыть все тайны Берга.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Detektiv Finnik List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more