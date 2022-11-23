В 1 сезоне сериала «Между нами выпал снег» после того, как супруг Светы оказался за решеткой, она сблизилась с другом семьи Валерием. Он бросил все силы на то, чтобы поддержать женщину, которая осталась одна. Постепенно между ними возникло нечто большее, чем просто дружба. Валерий решил расторгнуть помолвку со своей невестой Дариной, осознав, что не любит ее. Тем временем Света узнала, что Игорь умер в тюрьме. Спустя некоторое время Валерий и Света решают сыграть свадьбу. Родители Светы дарят дочери дом за городом. Отправившись туда, она находит окровавленного Игоря, сбежавшего из тюрьмы.