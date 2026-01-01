Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vision Quest 2026, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Vision Quest Seasons Season 1
Vision Quest
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Vision Quest" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Квест Вижна» события разворачиваются через несколько месяцев после решающей битвы Мстителей со злодеем Таносом. Алая Ведьма обнаруживает в штабе организации «М.Е.Ч.» останки андроида Вижна, который погиб во время схватки. Выясняется, что его механизм еще можно восстановить. Однако внутренняя карта памяти робота сильно повреждена. Когда электронный герой приходит в себя, он практически ничего не помнит о последних событиях. Но после внезапной стычки с собственным двойником к андроиду начинают возвращаться пугающие воспоминания. Он отправляется на поиски истины.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Vision Quest List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more