Nelichnaya zhizn 2022, season 1

Неличная жизнь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 45 minutes
"Nelichnaya zhizn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неличная жизнь» в центре событий оказывается мужчина, который решил произвести впечатление на свою семейку – супругу, сына и племянника – и прокатить их на машине премиум-класса. Однако эта затея провалилась, оставив главного героя в долгу перед лидером преступной группировки, на которого опасливо поглядывает даже местная полиция. Чтобы оплатить утопленный «Майбах» и не оказаться в руках у свирепых бандитов, героям нужно как-то заработать 50 000 000 рублей за месяц. Они решают, что подадутся в порноиндустрию и будут снимать ролики для сайта, который обещает 20 000 евро за самое рейтинговое видео.

Series rating

6.8
Rate 12 votes
7 IMDb

Nelichnaya zhizn List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 October 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 October 2022
