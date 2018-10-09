Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vse vozrasty lyubvi 2018, season 1

Vse vozrasty lyubvi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vse vozrasty lyubvi Seasons Season 1
Все возрасты любви 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Vse vozrasty lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Все возрасты любви» топ-менеджер Маковцов решил связать свою судьбу с молодой девушкой, которая работает няней его дочери-подростка Вики. Наивный мужчина и вообразить не может, что няню интересуют только его деньги. Мать Вики в свои неполные 40 лет почти поставила на себе крест, как на женщине, однако вскоре влюбилась в 25-летнего парня по имени Игорь, словно сама стала подростком. Игорь тем временем хочет отвязаться от своей девушки, которая ему уже надоела. Немалую роль во всем, что происходит, играет продвинутый подросток Вика, которая с детской непосредственностью вмешивается в дела взрослых.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Vse vozrasty lyubvi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 October 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 October 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 October 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 October 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 October 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 October 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 October 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more