В 1 сезоне сериала «Все возрасты любви» топ-менеджер Маковцов решил связать свою судьбу с молодой девушкой, которая работает няней его дочери-подростка Вики. Наивный мужчина и вообразить не может, что няню интересуют только его деньги. Мать Вики в свои неполные 40 лет почти поставила на себе крест, как на женщине, однако вскоре влюбилась в 25-летнего парня по имени Игорь, словно сама стала подростком. Игорь тем временем хочет отвязаться от своей девушки, которая ему уже надоела. Немалую роль во всем, что происходит, играет продвинутый подросток Вика, которая с детской непосредственностью вмешивается в дела взрослых.