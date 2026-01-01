В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 3» Сергей продолжает заниматься бизнесом в Таиланде. У него появляется новая сотрудница Оксана, которая сразу же кладет глаз на своего руководителя. А точнее – на его состояние. Ее совершенно не волнует, что он супруг и многодетный отец. Барышев по-прежнему любит свою жену, но настойчивость Оксаны заставляет его сломаться. Оля, застав мужа с любовницей, разводится с ним и забирает детей. Врозь герои переживают немало проблем: Ольга, не сумев совладать с собой, окажется в секте, а Барышев, утратив контроль над ситуацией, окажется на грани банкротства.