Vsegda govori «vsegda» 3 2006, season 1

Vsegda govori «vsegda» 3 season 1 poster
Всегда говори «всегда» 3 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Vsegda govori «vsegda» 3" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 3» Сергей продолжает заниматься бизнесом в Таиланде. У него появляется новая сотрудница Оксана, которая сразу же кладет глаз на своего руководителя. А точнее – на его состояние. Ее совершенно не волнует, что он супруг и многодетный отец. Барышев по-прежнему любит свою жену, но настойчивость Оксаны заставляет его сломаться. Оля, застав мужа с любовницей, разводится с ним и забирает детей. Врозь герои переживают немало проблем: Ольга, не сумев совладать с собой, окажется в секте, а Барышев, утратив контроль над ситуацией, окажется на грани банкротства.

Series rating

3.1
Rate 13 votes
3.2 IMDb

"Vsegda govori «vsegda» 3" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
