В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 2» в семье Барышевых царит покой. Оля стала матерью еще одного мальчика, теперь она воспитывает троих детей – Машу, Мишу и маленького Петю. Сергей Барышев воспринимает старших детей жены как собственных, а к своему сыну пока только привыкает. Ольгина приятельница Надя живет у Димы Грозовского, порой им тяжело вместе. Она чересчур наивна, он – эгоистичен. Даша, которая раньше работала с Олей, а теперь служит Грозовскому, ревностно следит за чужим благополучием. Отношения Надежды и Грозовского кажутся ей нелепыми, она считает, что ей не составит труда рассорить их.