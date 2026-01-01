В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» в небольшом провинциальном городе живет Оля Громова со своим любимым супругом Стасом. Он владеет автомастерской, где сама Оля ведет бухгалтерию. Все у них складывается отлично – любимое дело, двое детей. В свободное время Оле нравится рисовать, но этот ее талант не востребован. Внезапно у супруга героини начинаются трудности, когда он не соглашается объединить бизнес с сыном городского губернатора. В автосервис приходит инспекция, налоговики и, конечно, находят нарушения. Стас может оказаться за решеткой. Верная жена готова взять вину на себя, и супруг соглашается.