Vsegda govori «vsegda» 2003, season 1

Vsegda govori «vsegda» season 1 poster
Всегда говори «всегда» 12+
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Vsegda govori «vsegda»" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» в небольшом провинциальном городе живет Оля Громова со своим любимым супругом Стасом. Он владеет автомастерской, где сама Оля ведет бухгалтерию. Все у них складывается отлично – любимое дело, двое детей. В свободное время Оле нравится рисовать, но этот ее талант не востребован. Внезапно у супруга героини начинаются трудности, когда он не соглашается объединить бизнес с сыном городского губернатора. В автосервис приходит инспекция, налоговики и, конечно, находят нарушения. Стас может оказаться за решеткой. Верная жена готова взять вину на себя, и супруг соглашается.

Series rating

5.1
Rate 11 votes
5.6 IMDb

"Vsegda govori «vsegda»" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
