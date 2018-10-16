Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Lihach

  • St. Petersburg, Russia
  • Sochi, Russia

Filming Dates

  • 16 October 2018 - 10 June 2019
  • 12 June 2021
  • 21 September 2022
  • 21 September 2023 - 6 August 2024
