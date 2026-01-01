В 1 сезоне сериала «Белые» в центре событий оказывается Билли Грейвс, который некогда был восходящей звездой подразделения. Главный герой в те годы состоял в команде уважаемых полицейских под названием «Дикие гуси». Однажды Билли решил покинуть нью-йоркский отдел по расследованию убийств и присоединиться к отделу «Ночной дозор». Именно там героя настигает его прошлое. У каждого сотрудника правоохранительных органов есть свой преступник, которого не удалось поймать. С таким случаем столкнулся и Билли. Казалось бы, простое дело об убийстве Белого Кита угрожает его карьере, крепкой дружбе и семье.