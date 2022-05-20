Menu
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Amore more" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Amore more» в центре событий оказываются две влюбленные пары. Георгий никак не решится рассказать Алисе, что он является убежденным холостяком и тяготеет к полиаморным отношениям. Тем временем Лена всеми силами пытается помочь своему супругу Сереже, который страдает от затяжной депрессии. Выход находится сам собой. Пары решают объединиться, чтобы убить сразу двух зайцев. Алиса вступает в отношения с Сергеем, чтобы помочь ему и заодно приобщиться к свободной любви. Но неожиданно Георгий понимает, что он не готов делить Алису с другими партнерами, а Лена открывает свое сердце другому мужчине...

"Amore more" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 July 2022
