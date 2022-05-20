В 1 сезоне сериала «Amore more» в центре событий оказываются две влюбленные пары. Георгий никак не решится рассказать Алисе, что он является убежденным холостяком и тяготеет к полиаморным отношениям. Тем временем Лена всеми силами пытается помочь своему супругу Сереже, который страдает от затяжной депрессии. Выход находится сам собой. Пары решают объединиться, чтобы убить сразу двух зайцев. Алиса вступает в отношения с Сергеем, чтобы помочь ему и заодно приобщиться к свободной любви. Но неожиданно Георгий понимает, что он не готов делить Алису с другими партнерами, а Лена открывает свое сердце другому мужчине...