Filming Dates & Locations

Filming Locations: Tokyo Vice

  • Tokyo, Japan
  • Japan

Filming Dates

  • 5 March 2020 - 6 June 2021
  • 26 October 2022 - 10 August 2023
