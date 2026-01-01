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Kinoafisha TV Shows The Boys Presents: Diabolical Soundtrack

Soundtrack from "The Boys Presents: Diabolical"

Music from "The Boys Presents: Diabolical" All info
The Boys Presents: Diabolical (Amazon Original Series Soundtrack)
The Boys Presents: Diabolical (Amazon Original Series Soundtrack) 10 tracks. Leo Birenberg, Zach Robinson, Julie Bernstein, Steven Bernstein, Ryan Elder, Christopher Lennertz, Matt Bowen, Sherri Chung, Dara Taylor, Hyesu Wiedmann
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Title Artist Time
1 Kimokawaii Leo Birenberg, Zach Robinson 2:53
2 Laser Baby’s Day Out Julie Bernstein, Steven Bernstein 5:12
3 An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents Ryan Elder 1:33
4 I’m Your Pusher Christopher Lennertz, Matt Bowen 2:35
5 Boyd in 3D Sherri Chung 4:17
6 BFFs Leo Birenberg, Zach Robinson 3:34
7 Nubian vs. Nubian Dara Taylor 3:46
8 John and Sun Hee Hyesu Wiedmann 6:47
9 One Plus One Equals Two Christopher Lennertz, Matt Bowen 3:04
10 Arirang Hyesu Wiedmann 1:39
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