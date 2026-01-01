|Title
|Artist
|Time
|1
|Kimokawaii
|Leo Birenberg, Zach Robinson
|2:53
|2
|Laser Baby’s Day Out
|Julie Bernstein, Steven Bernstein
|5:12
|3
|An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents
|Ryan Elder
|1:33
|4
|I’m Your Pusher
|Christopher Lennertz, Matt Bowen
|2:35
|5
|Boyd in 3D
|Sherri Chung
|4:17
|6
|BFFs
|Leo Birenberg, Zach Robinson
|3:34
|7
|Nubian vs. Nubian
|Dara Taylor
|3:46
|8
|John and Sun Hee
|Hyesu Wiedmann
|6:47
|9
|One Plus One Equals Two
|Christopher Lennertz, Matt Bowen
|3:04
|10
|Arirang
|Hyesu Wiedmann
|1:39