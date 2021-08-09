Menu
Kinoafisha TV Shows Painkiller Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Painkiller

  • Toronto, Ontario, Canada
  • New York, USA

Iconic scenes & Locations

Garage scene
Georgetown, Halton Hills, ON, Canada
Barter Theater,
Abingdon, Virginia, USA
Filming Dates

  • 9 August 2021 - 5 November 2021
