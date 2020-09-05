В 1 сезоне сериала «Корзина для счастья» юная красавица Лика влюблена в Сергея, но никак не может дождаться от него предложения. Она устраивается на работу в супермаркет с позитивным названием «Корзина для счастья». Там же работает дочь владельца магазина – молодая и обеспеченная девушка Жанна. Когда в штате появляется обаятельный сотрудник по имени Борис, он становится настоящим камнем преткновения для обеих девушек. Жанна сразу влюбляется в парня, но ему самому больше по душе искренняя и добрая Лика.